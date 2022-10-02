الرياض 6 ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلّف عبدالمجيد السماري.// انتهى //15:38ت م0084