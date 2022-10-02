حائل 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بمكتبه اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي تستهدف المواطنين والمقيمين بالمنطقة.وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن الحملة تأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة، مؤكدًا مأمونية اللقاح وأهميته، سائلًا الله الصحة والعافية للجميع.// انتهى //15:53ت م0088