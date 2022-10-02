الأحساء 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم ، الحملة التوعوية بسرطان الثدي التي تنظمها جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء "تفاؤل" بالتعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص غير الربحي.جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه , رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تفاؤل"، مطلعاً على التقرير السنوي للمنجزات لعام 2021م وأهداف خطة الحملة وما تقدمه الجمعية من خدمات لمرضى السرطان وذويهم وما حققته من أرقام ومنجزات.وتنطلق الحملة في شهر أكتوبر وتستمر طوال العام، بداية من المعرض التوعوي في مجمع العثيم التجاري، واستكمالاً للمبادرات التثقيفية والمحاضرات التوعوية التي يسلّط الضوء من خلالها على أهمية الكشف المبكر والإقبال على الفحص للفئات المستهدفة .وأشاد سمو محافظ الأحساء بالدور البارز لـ "تفاؤل" في تعزيز وعي المجتمع بأمراض السرطان وطرق الوقاية منه، سائلاً الله أن يبارك في جهود فريق عمل الجمعية بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.ومن جهة أخرى شهد سمو الأمير سعود بن طلال ، توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء "تفاؤل" محمد بن عبدالعزيز العفالق، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الخلف.وثمن العفالق لسمو محافظ الأحساء , رعايته للحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي وتوقيع اتفاقية التعاون مع إدارة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام بالرياض، التي ستسهم في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان غير السعوديين المقيمين في الأحساء.// انتهى //16:57ت م0109