حائل 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل 5094 فحصًا مخبريًا، وذلك خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2022م، كما صُرف 329 وحدة دم منقولة لمستشفيات المنطقة، فيما استقبل البنك خلال الفترة 250 متبرعًا بالدم تبرعًا طوعيًّا بنسبة (100٪)، و نفّذ البنك 5 حملات للتبرع بالدم خلال اليوم الوطني السعودي الـ 92.وأبانت إدارة بنك الدم المركزي بصحة حائل، أن بنك الدم يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، مشيرةً إلى تلقي البنك حافضتين للصفائح الدموية، وسريرين خاصين بالتبرع بالدم من جمعية دماؤنا صدقة، مؤكدةً أنها حريصة على تطبيق معايير الجودة وتوفير الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.// انتهى //16:58ت م0111