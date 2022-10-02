القاهرة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 681.3 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت أكثر من مليارَيْ جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43 في المئة ليغلق عند مستوى 9687.36 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 1.47 في المئة مسجلًا 2217.31 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5 في المئة ليصل عند مستوى 3140.5 نقطة.// انتهى //17:07ت م0114