الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمكتبته الرقمية، التي تشتمل على أكثر من ٣٠ ألف عنوان افتراضي، وذلك عبر جناحه في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022.ويتيح المركز فرصة التجوّل افتراضياً في مكتبة إثراء، عبر تقنية VR المصممة لإيجاد تجربة تحاكي الزيارة الفعلية للمكان، إضافة إلى إلقاء الضوء على برامج المكتبة، ومصادرها الرقمية بالعربية والإنجليزية.ويُبرز الجناح دور المركز في تمكين المواهب من خلال برنامجه "إثراء القراءة (أقرأ)"، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات في الفن والثقافة والأدب، إضافة إلى مجلة "إثرائيات" الإلكترونية، التي يصدرها المركز.// انتهى //17:10ت م0116