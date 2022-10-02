عمّان 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج التطوعي الحادي عشر - والثاني عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، والنفسية والاجتماعية والتربوية.وقدم الفريق التطوعي خلال البرنامج دورات تدريبية في مجالات التمديدات الكهربائية، استفاد منها 236 فردًا، والمشروع التعليمي 185 فردًا، وصيانة الحاسب الآلي استفاد منها 194 فردًا، والإسعافات الأولية استفاد منها 430 فردًا، والاستشارات النفسية استفاد منها 260 فردًا، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات القلب للأطفال التي استفاد منها 29 مريضًا، والجلدية استفاد منها 184 فردًا، والعلاج الطبيعي استفاد منها 75 فردًا.ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.// انتهى //17:12ت م0117