إسلام آباد 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.ووُزِّع أمس الأول 2.380 سلة غذائية و61 خيمة و474 ناموسية في مناطق نوشهرة وسوات وديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان، استفاد منها 16.660 فردًا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.// انتهى //17:21ت م0118