الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس التي ستعقد في كمبوديا بداية من يوم غدٍ وعلى مدى يومين.ويضم الوفد السعودي للاجتماعات صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي, فيما يمثل الأولمبية السعودية في أعمال الجمعية عضوَا مجلس إدارة اللجنة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله وأضواء العريفي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ضمن فريق ملف تروجينا 2029 المرشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.وسيستعرض الوفد السعودي خلال أعمال الجمعية ملف استضافة تروجينا بنيوم لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029م تمهيداً للتصويت على الاستضافة خلال الجمعية بعد غدٍ الثلاثاء، التي تقدمت المملكة لاستضافتها مطلع أغسطس الماضي, إذ تعد تروجينا وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم -في حال فوزها بالاستضافة- بوصفها أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي غرب قارة آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.كما يستعرض الاجتماع ملف استعدادات مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025م، ودورة الألعاب الآسيوية (الرياض 2034).وستناقش الجمعية العمومية التقرير المالي والإداري للمجلس الأولمبي الآسيوي، وآخر مستجدات استضافة مدينة هانغتشو بمقاطعة جيجيانغ الصينة للأسياد الآسيوية 2023م.// انتهى //17:22ت م0119