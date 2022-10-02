حجة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 906 مستفيدين خلال الفترة من 14 حتى 20 سبتمبر 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 76 مريضًا، وعيادة الطوارئ 138 فردًا، وعيادة الباطنية 213 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 453 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 127 مريضًا، ونفذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى //17:22ت م0120