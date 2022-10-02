الأحساء 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي ينظمها تجمع الأحساء الصحي، تحت شعار "رايتك وردية"؛ تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.وتهدف الحملة التي تستمر مدة شهر إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول سرطان الثدي، وتشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على إجراء الكشف المبكر؛ لما له من أهمية كبيرة؛ لاكتشاف المرض في مراحلة الأولى، مما يزيد نسبة الشفاء منه بإذن الله.وتبدأ الحملة فعالياتها في مجمع العثيم لمدة سبعة أيام، ثم تنتقل إلى مواقع أخرى بالمحافظة، وتشمل أركانًا تضم: التعريف بسرطان الثدي، وطريق الوقاية منه، والعلاج الفعال، وسرطان الثدي بعد التعافي، وكتل الثدي الحميدة والسرطانية، إضافة إلى ركن الاستشارات الطبية، وركن للتعريف بخدمات مركز عبدالعزيز بن سليمان العفالق، كما يصاحب الفعالية تقديم خدمة الكشف المبكر بالماموجرام للفئة المستهدفة بواسطة العيادة المتنقلة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة في جميع المستشفيات التابعة للتجمع.يذكر أن الحملة تنفذ في عدة مواقع بمدن ومراكز محافظة الأحساء، ويتاح فيها خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال العيادة المتنقلة للماموغرام، إضافة للمعارض التوعوية المصاحبة.// انتهى //17:23ت م0122