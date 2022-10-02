بيروت 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًا من الفئات الأشد حاجة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.// انتهى //17:24ت م0123