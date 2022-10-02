عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 314 سلة غذائية للاجئين السوريين في منطقة البقاع الغربي اللبنانية
الأحد 1444/3/6 هـ الموافق 2022/10/02 م واس
بيروت 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًا من الفئات الأشد حاجة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
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17:24ت م
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