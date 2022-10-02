الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسبدأت هيئة الهلال الأحمر استعداداتها التحضيرية لتعزيز جودة الخدمات الإسعافية والاستجابة الطارئة في المنطقة الشرقية؛ وذلك تزامنًا مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م بدولة قطر الشقيقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن الاستعدادات التي بدأتها الهيئة في المنطقة الشرقية تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين وزوَّار المملكة خلال الفعاليات والأحداث المحلية والدولية كافة.وأضاف أن الهيئة بدأت استعداداتها في المنطقة الشرقية، عبر إقامة عدد من الفرضيات للتأكد من جاهزية الخدمات الطبية الطارئة لتقديمها لزوار المملكة خلال إقامة كأس العالم بدولة قطر؛ وذلك على الطرق الدولية والرئيسة المؤدية من دولة قطر وإليها.وبين أنه في إطار الاستعدادات، هبطت أمس أولى طائرات الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي في مطار الأحساء الدولي؛ للمشاركة في الفرضيات وإجراء التجارب التحضيرية اللازمة قبل بداية المونديال ولمدة ثمانين يومًا.// انتهى //17:29ت م0125