رياضي / أخضر الصالات يختتم كأس آسيا برباعية في شباك كوريا الجنوبية
الأحد 1444/3/6 هـ الموافق 2022/10/02 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واس اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مشاركته في بطولة كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت، بعد أن حصد 6 نقاط وبفارق "هدف" بعد التساوي في الرصيد النقطي مع منتخبي فيتنام واليابان.
وكان الأخضر قد كسب منتخب كوريا الجنوبية اليوم بنتيجة 4-0، في ختام منافسات الدور التمهيدي وحصد النقطة السادسة له في دور المجموعات من أصل 9 نقاط، جمعها من الفوز على منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية والخسارة أمام فيتنام.
وكانت قرعة البطولة أوقعت الأخضر في المجموعة الأقوى بالبطولة بجانب منتخبات اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية.
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17:44ت م
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