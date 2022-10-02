الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واس اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مشاركته في بطولة كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت، بعد أن حصد 6 نقاط وبفارق "هدف" بعد التساوي في الرصيد النقطي مع منتخبي فيتنام واليابان.وكان الأخضر قد كسب منتخب كوريا الجنوبية اليوم بنتيجة 4-0، في ختام منافسات الدور التمهيدي وحصد النقطة السادسة له في دور المجموعات من أصل 9 نقاط، جمعها من الفوز على منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية والخسارة أمام فيتنام.وكانت قرعة البطولة أوقعت الأخضر في المجموعة الأقوى بالبطولة بجانب منتخبات اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية.// انتهى //17:44ت م0126