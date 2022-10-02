الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسضبطت الهيئة العامة للعقار خلال شهر سبتمبر، 4,592 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار، تضّمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,155 مخالفة وما زالت 1,138 مخالفة تحت الإجراء، كما رخصت منصتين عقاريتين إلكترونيتين، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 52 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 4 نزاعاًت عقارية خلال شهر سبتمبر.وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري بلغ 4560 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 305 منشآت عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 3201 طلب ، منها 273 للمنشآت، و2928 للأفراد، وسجلّت خدمة التفاويض 973 تفويضًا عقاريًا إلكترونيًا.وأكدت الهيئة التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط والأنظمة والتشريعات وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.rega.gov.sa.// انتهى //17:58ت م0127