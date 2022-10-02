الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأصدر مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز قراراً باختيار تركي بن محمد الشويعر، رئيسًا تنفيذيًّا للدارة.ويعد الشويعر من القدرات السعودية المؤهلة للإسهام في تطوير أعمال الدارة، وذلك ضمن أعمالها المتجددة لخدمة التاريخ الوطني وتحقيق أهدافها المناطة بها، كما سبق أن كُلِّف أمينًا عامًا لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومنذ عام 2017م مساعدًا للأمين العام لشؤون التطوير والجودة بالمركز، وتمتد خبرته لأكثر من 15 عامًا في القيادة والإدارة الإستراتيجية.وتركزت اهتماماته العملية في بناء وتنفيذ الخطط الإستراتيجية، وتطوير وحوكمة الأعمال، وإدارة التغيير في المنظومة، وإيجاد فرص استثمارية في القطاع الثقافي والتراثي، والاهتمام بأتمتة العمليات والإجراءات؛ بالإضافة إلى أعمال الرقمنة والخدمات الفنية.وتدرج تركي الشويعر في مسيرته المهنية في مصرف الإنماء منذ عام 2009م إلى عام 2017م؛ حيث شغل منصب رئيس تجربة العميل ومدير عام إدارة التسويق بالمصرف، بالإضافة إلى نيله أربع جوائز للتميُّز أثناء عمله في المصرف, كما شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتوزيع من عام 2017م إلى عام 2018م، وعُيّن أمينًا عامًا لمجلس إدارة دار الفيصل منذ تأسيسه وكما عين نائبًا لرئيس الأمانة في مجموعة الفكر (T20) عندما تولت المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين (G20) في الفترة من 1 ديسمبر عام 2019م حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020م، وهو حاصل على درجة الماجستير بمرتبة الشرف في إدارة الأعمال عام 2009م من جامعة لورنس التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية بتخصص التسويق من جامعة الملك سعود عام 2005م، كما لديه عدد من الشهادات المعتمدة في الإدارة والقيادة منIMD Business School - Cranfield University، وحاصل على شهادة إدارة أداء المنظمات غير الربحية للإبداع والابتكار من Harvard University.// انتهى //18:04ت م0128