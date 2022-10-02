رفحاء 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن ضبط 198 مخالفة جديدة الأسبوع الماضي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وضمن جهودها في رصد وضبط المخالفات في المناطق التي تقع في نطاقها انطلاقاً من جهودها في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في تلك المناطق، ومساهمة منها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، تمثلت في الرعي الجائر، والتخييم في الأماكن الممنوعة، والدخول بدون تصريح، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام البيئة.يُذكر أن نظام البيئة ولائحته التنفيذية ينص على العديد من العقوبات المالية وفقاً لطبيعية كل مخالفة، حيث بلغ متوسط العقوبات المالية للمخالفات الأربع التي تم ضبطها نحو 5000 ريال لكل مخالفة.// انتهى //18:16ت م0130