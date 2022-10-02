الدمام 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستمكنت جامعة الأمير محمد بن فهد من إضافة مسار خاص للمملكة في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للإدارة، الذي يقام في مدينة دبلن بإيرلندا ويتمحور حول التحولات الاقتصادية الحديثة للمملكة، التي تأتي متوافقة مع متطلبات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وتأتي هذه الإضافة النوعية في هذا المؤتمر العالمي بعد أن استعرضت الجامعة المتغيرات الاقتصادية للمملكة، ما دعا القائمين على المؤتمر إلى الموافقة على إضافة هذا المسار بدلًا من المشاركات الفردية، حيث سيسهم المشاركون من الجامعة وخارجها في إثراء هذا المسار بعدد من الأوراق البحثية حول دور الاقتصاد السعودي وتعزيز جودة الحياة.كما سيسهم هذا المسار في تعزيز الحضور الاقتصادي للمملكة في مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبرى، ما يعزز الحضور البحثي للمشاركين والباحثين من مختلف دول العالم في معرفة الإسهامات الاقتصادية ودور المملكة في التنمية المستدامة.يذكر أن الأكاديمية الأوربية للإدارة هي جمعية علمية تأسست في عام 2001، وتهدف إلى تطوير الانضباط الأكاديمي للإدارة في أوروبا، مع أعضاء من 60 دولة في أوروبا وخارجها.// انتهى //18:18ت م0131