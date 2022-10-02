الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستعرض عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عبر جناحها بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أكثر من من 100 عنوان ثقافي في مختلف التخصصات لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى كتيبات ومنشورات تعريفية عن الجامعة وخدماتها.كما يتضمن الجناح عرضاً لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي، التي تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات المتميّزة للمرأة السعودية، وتسليط الضوء عليها، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية الشاملة.//انتهى//18:18ت م0132