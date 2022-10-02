الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسافتتحت اليوم بطولة العالم للغوص الحر، في مدينة كاش التركية خلال الفترة من 2 - 10 أكتوبر 2022، بمشاركة 40 دولة وأكثر من 145 متسابق ومتسابقة.ويشارك المنتخب السعودي بتسع متسابقين هم : إلياس المدني، وحازم السليماني، وفهد القصيبي، وأسامة فلمبان، والحسن آصف جي مان، وطارق الزهيري، إلى جانب منتخب السيدات الذي ضمّ اللاعبات: رويدة العروي، وسلمى شاكر، ولجين الأحمدي، ويشرف عليهم فنياً أحمد أبو أحمد.وقال رئيس البعثة سعود أحمد أن لاعبي ولاعبات المنتخب استعدوا لانطلاق منافسات البطولة بشكل مميز، مؤكداً بأن فرصة المنتخب كبيرة في تسجيل أرقام وطنية وخليجية في رياضة الغوص الحر.// انتهى //18:24ت م0134