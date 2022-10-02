الدوحة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.تسلم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية، خلال لقائه اليوم، بسفير سلطنة عُمان لدى قطر نجيب بن يحيى البلوشي.// انتهى //18:49ت م0135