الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد, في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة والمندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي دينو سيدي, والوفد المرافق له.واطلع السفير على نشاط الصندوق التنموي في جمهورية غينيا بيساو، كما ناقشَا الموضوعات التي تختص بسير أعمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتحديات التي تواجه سير العمل والحلول المستدامة.وثمّن السفير باسم فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، ورئيس مجلس الوزراء كافة جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية في غينيا بيساو عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، والمنح الكريمة المقدمة من المملكة؛ وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.الجدير بالذكر أن المملكة قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (6) قروض تنموية للإسهام في تمويل وتنفيذ (6) مشروعات إنمائية منذ عام 1978، بحوالي (33) مليون دولار، وذلك في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والزراعة والطرق.// انتهى //18:49ت م0136