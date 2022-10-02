الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسنفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر سبتمبر 2022م، نتج عنها (108,380) عملية فحص، لأنشطة النقل البري والبحري، منها (106,713) عملية فحص لمركبات النقل، و(281) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1,386) زيارة.ورصدت الهيئة خلال الحملات (24,072) مخالفة، وسجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (12,622) مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية (15) مخالفة في أنشطة النقل البحري، من (1,828) خلال ألف عملية فحص ميدانية.وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر سبتمبر الماضي (91%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (99%).وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة، وتشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة العامة، وأجرة المنشآت.يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات, حيث بلغت (2,685) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2,609) مخالفات، ثم منطقة الرياض لتسجل (2,566) مخالفة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (869) مخالفة.// انتهى //18:59ت م0137