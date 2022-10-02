جيزان 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشارك صندوق التنمية الزراعية، في المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية في جازان، الذي نظمته وزارة الثقافة على مدى يومين بجازان.ويقدم الجناح الخاص بالصندوق في المعرض المصاحب تعريفًا للجمهور والزوار عن التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق في مجال تمويل زراعة وإنتاج البن ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.ويهدف تمويل الصندوق إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج ضمن سلسلة التصنيع والتسويق، ودعم وزيادة دخل صغار المنتجين. وتشمل مجالات التمويل: شتلات البن وشبكات الري بالتنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.ويستفيد من التمويل المزارعون الأفراد، والمستثمرون، والجمعيات التعاونية، كما أن المناطق المستهدفة في تقديم التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان.وأوضح المدير العام لفرع الصندوق بمنطقة جازان المهندس فواز بن مسدف زعقان أن الجناح يشمل كذلك تعريفًا بأبرز الأنشطة التي يموّلها الصندوق، وتشمل المشاريع المتخصصة، ومنها مشاريع البيوت المحمية والتسويق الزراعي ومصانع المنتجات الزراعية التحويلية، ومشاريع الدواجن والاستزراع السمكي، إلى جانب القروض التنموية في مجالات التنمية الزراعية الريفية والسياحة الزراعية والبيوت المحمية والمنشآت البيطرية، والتعريف كذلك ببرنامج التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية والمجالات التي يستهدفها بالقطاع الجبلي في منطقة جازان، ومن أهمها تمويل زراعة وإنتاج البن.وأشار إلى نمو الدعم المقدم من قبل الصندوق لمزارعي البن في القطاع الجبلي بمنطقة جازان خلال المدة المنقضية من العام الحالي 2022م، ليصل إلى دعم 80 مشروعًا بتكاليف دعم تجاوزت 15,000,000 ريال، فيما كانت تكاليف الدعم لذات المشروعات في العام الماضي 2021م نحو 500,000 ريال فقط.// انتهى //19:07ت م0139