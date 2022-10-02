سكاكا 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسدشنت أمانة منطقة الجوف اليوم الموسم السابع من مبادرة "الجوف واحة خضراء" التي أطلقها سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في وقت سابق، وتعمل الأمانة على تنفيذها، وتستهدف زراعة مليون شجرة خلال 10 سنوات.وشارك في التدشين متطوعو ومتطوعات نادي الأمانة التطوعي، حيث زُرِعت 528 شجرة وشجيرة في مدخل مطار الجوف لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الطابع الجمالي والأثر البيئي.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن إطلاق الموسم السابع من المبادرة يأتي بعد نجاح المواسم السابقة في مختلف المدن والمحافظات في المنطقة، بمشاركة منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية والطلاب والمتطوعين، مؤكدًا حرص الأمانة على تحقيق أهداف المبادرة لتعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.// انتهى //19:07ت م0140