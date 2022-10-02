لندن 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (6 - 3)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل أهداف السيتي فودين في الدقائق (8- 44- 73) و هالاند في الدقائق (34- 37- 64)، بينما سجل أهداف مانشستر يونايتد أنتوني في الدقيقة (56) و مارسيال في الدقيقتين (84- 90).بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 20 نقطة في المركز الثاني، في مابقي رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس.// انتهى //19:14ت م0142