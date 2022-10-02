الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستقطبت فعاليات مهرجان "سنيك مي" الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة الرياض، عشاق عالم السنيكرز والمهتمين بتصاميمها وإصداراتها الحصرية، إذ احتوى أكثر من 200 قطعة نادرة، بمتحف يقام في أكبر تجمع من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إضافةً إلى مزاد مخصص لعرض عدد من المقتنيات الحصرية.وضمَّ المهرجان في أول أيامه مجموعةً من التصاميم المميزة من الأحذية والحقائب، إضافةً إلى عدد من العلامات التجارية المصنعة للأحذية الرياضية، بحضور مصممين عالميين ينفذون تصاميمَ يدويةً حسب رغبة الزوار، وإصدارات محدودة من الأحذية التي تعرضها العلامات التجارية العالمية.ويتيح سنيك مي للزوار خيارات ترفيهية متنوعة، عبر مناطق عديدة تُعرض فيها منتجات ثمينة، وقطع نادرة، ومشاهد حية لفن الجرافيتي، كما يمنح الزوار التمتع بأوقات مميزة في المنطقة الرياضية من خلال فعاليات وجلسات نقاش في مجالات الرياضة وثقافات السنيكرز بحضور مصممين عالميين.ويحتوي المهرجان على منطقة مخصصة للعناية بأحذية السنيكرز وتجديدها، ومسرحٍ تقام عليه عروض موسيقية متنوعة، إضافةً إلى مجموعة من المطاعم، ومقهى بإطلالة مميزة يتيح للزوار قضاء أوقات فريدة وسط فعاليات المهرجان.ويفتح سنيك مي أبوابه لجميع الزوار بشكل يومي من 4 مساء إلى 12 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط https://enjoy.sa/ar/events/snake-me/ .// انتهى //20:41ت م0150