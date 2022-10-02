الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأثْرَت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة وإدارة الثقافة والسياحة والآثار، بجناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي افتتح الخميس الماضي، الجناح بالمحتوى (الرقمي والمطبوع) الذي يبرز منجزات مجلس التعاون الخليجي المشتركة خلال مسيرته المباركة.كما تهدف الأمانة العامة - من خلال مشاركاتها في معارض الكتاب التي تقام بدول المجلس- إلى إبراز جهودها في تعزيز التواصل الثقافي والأدبي وتعريف الزوار والمسؤولين بالجهود المبذولة في جميع المجالات، حيث يستمر المعرض عشرة أيام.وتأتي هذه المشاركات الثقافية انسجاماً مع تطلعات أصحاب الجلالة والسموِّ قادة دول المجلس -حفظهم الله- من خلال تنفيذ الإستراتيجية الثقافية 2020 - 2030م، وتنفيذ قرارات أصحاب السموِّ والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس الداعية إلى تعزيز مشاركات الجهات الرسمية بدول المجلس والأمانة العامة في معارض الكتاب الخليجية.ويتولى المختصون بالشأن الثقافي القائمون على جناح الأمانة العامة مقابلة الجمهور والإجابة عن استفسارات الزوار والمسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين، والحديث حول المشاريع والإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي.يُذكر أن مسؤولي معارض الكتاب بدول المجلس من خلال اللجنة المشتركة في اجتماعاتها السنوية يتولون اتخاذ التوصيات الداعمة للحراك الثقافي المشترك والاهتمام بالنخب الثقافية ومشاركتها في معارض الكتاب، وإبراز المنتج الثقافي الخليجي والاهتمام بثقافة الطفل والأنشطة الثقافية المناسبة لذلك، ودعم وتعزيز الهوية الثقافية الخليجية، حيث تقوم الأمانة العامة بالتنسيق حول مشاركة الأجنحة الرسمية الثقافية للدول الأعضاء في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام استجابة للدعوة الرسمية من وزارة الثقافة بالمملكة.// انتهى //20:45ت م0151