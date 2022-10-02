الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسأقامَ مَجمَعُ الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية حفلاً بمناسبة صدور معجم "العباب الزاخر واللباب الفاخر" للعلامة الحسن الصغاني في نسخته الكاملة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة، بحضور معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، ورئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى بن جنيد، ومحقق المعجم الدكتور تركي بن سهو العتيبي.وبُدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض مرئيٌّ عن أهمية المعجم وتاريخه ورحلة تحقيقه وطباعته، ثم ألقى أمين عام المجمع الدكتور فهد بن مبارك الوهبي كلمة رحَّب فيها بحضور الحفل، مشيراً إلى أهمية المعجم ودور المَجمَع في دعم مشروع تحقيقه ونشره بالشراكة مع مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، مقدَّماً شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مَجمَع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، على دعمه المَجمَع وتوجيهه بتبنِّي إنجاز المعجم من قبل المَجمَع ومركز البحوث والتواصل المعرفي.ثم ألقى الدكتور جنيد كلمة أشار فيها إلى المفارقات العجيبة التي رافقت قصة الكتاب بدءا من مؤلفه الذي يعود نسبه إلى قريش، رغم نشأته خارج الجزيرة العربية قبل ثمانية قرون، وعودته إليها ووصيته بأن يُدفن بمكة، وتمّ له ذلك، وعودة الكتاب أيضاً بجميع نسخه، وتحقيقه وطباعته ونشره، مشيراً إلى أهمية إصدار معجم العباب الزاخر، الذي يعدُّ من أعظم وأهم الأعمال الثقافية، وأن صدوره في المملكة يعدُّ إضافة لمنجزات هذه البلاد في مختلف المجالات العلمية والثقافية.من جانبه، عبّر الدكتور تركي بن سهو العتيبي الذي عُنيَ بتحقيق الكتاب بسرد رحلته المطولة مع التحقيق، وما اكتنفه من صعوبات طيلة مدة اشتغاله على الكتاب حتى صدوره.‏// انتهى //20:49ت م0152