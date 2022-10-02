الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسخسرَ فريقُ الهلال، من ضيفه فريق التعاون (1-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.وكان الهلال سبَّاقاً في التسجيل عن طريق ميشيل سلقادو (26)، إلا أن التعاون ظل يبحث عن هدف التعادل الذي سجله سميحان النابت في نهاية الشوط الأول، قبل أن يواصل تألقه بتحقيق الهدف الثاني والفوز عن طريق فهد الرشيدي (74).وبهذه النتيجة تجمد رصيد الهلال النقطي عند 12 في المركز الثاني، فيما بات للتعاون 11 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //20:50ت م0153