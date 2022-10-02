القاهرة 6 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2 أكتوبر 2022 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية لأعمال الاجتماع الأول لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.وناقشت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي في أعمالَها مشروع جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها بعد غدٍ الثلاثاء في القاهرة.وبحثت لجنة الشؤون الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى عدداً من الموضوعات، منها: التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خاصة في اليمن والعراق وسوريا والسودان والصومال ليبيا، وتقرير حول الحالة السياسية في العالم العربي، فيما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقريراً بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومشروع القانون فى مجال الذكاء الاصطناعي.وتطرَّقت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، فيما ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية عدداً من البنود المتعلقة بملفات دعم المرأة والشباب والأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة.وأعدَّت اللجان تقارير بنتائج أعمالها ورفعتها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، بعد غد الثلاثاء للنظر في اعتمادها.//انتهى//21:01ت م0154