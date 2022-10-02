المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسقدَّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم، ممثلة بأكاديمية خدمات الزائرين برنامجاً تثقيفياً عن تاريخ ومعالم المسجد النبوي، ومكانته وقدسيته لدى القاصدين.وأوضح مدير إدارة خدمات الزائرين بالمسجد النبوي عبد الرحمن سندي تاريخ ومعالم المسجد النبوي والتوسعات التي مرت بالمسجد، والجهود والخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.وأوضح سندي أن هذه البرامج المخصصة للزائرين تقدمها الوكالة ضمن دورها التثقيفي لإثراء تجربة الزائر المعرفية، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن رسالة الوكالة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.//انتهى//21:01ت م0155