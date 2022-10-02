الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساختتمت بعثة اللجنة السعودية للآيكيدو اليوم، مشاركتها في السيمنار الدولي الذي أقيم على المركز الأولمبي في القاهرة خلال المدة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022م، تحت إشراف الجمعية المصرية للآيكيدو احتفالاً بمرور 40 عاماً على الآيكيدو بمصر، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للآيكيدو الشيهان ويلكو فريزمان وبمشاركة بعض اللاعبين والمدربين من الدول العربية من السعودية والجزائر وليبيا والإمارات وسوريا.وشاركت البعثة السعودية بالتدريبات وأداء عروض فنيات الآيكيدو.ورأس بعثة أخضر الآيكيدو نائب رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس عبدالله المطرفي ومعه مدير التدريب والتطوير السينسي أسعد المدني ومسؤول تدريب الناشئين السينسي أحمد تركستاني والسينسي عصام باشماخ.وأوضح رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع أن هذه المشاركة للجنة تأتي في إطار برنامجها الزمني للموسم الحالي، وهدفت إلى التطوير من خلال الاحتكاك بعناصر الخبرة، حيث تم عمل تدريبات مكثفة مشتركة خلال الأيام الماضية شارك فيها أكثر من 150 شخصًا حضروا السيمنار الدولي بالقاهرة.// انتهى //21:03ت م0156