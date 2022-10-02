الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسصمَّمت هيئة الادب والنشر والترجمة، " برنامج النشر الرقمي " الذي يعنى بدعم وتشجيع النشر الرقمي للكتب بمسارات متعددة، ومنها مسار " رقمنة الكتب " الذي يخدم الناشرين الأفراد ودور النشر السعودية، وتغطية تكاليف تحويل الكتب الورقية إلى كتب رقمية، متوائمةً مع أجهزة القراءة الإلكترونية، والمنصات العالمية للكتب الرقمية.كما يهدف البرنامج إلى زيادة وصول الكتاب إلى المستفيدين، وتعزيز التنوع في أوعية النشر، وإثراء المحتوى العربي من الكتب الرقمية، إضافةً إلى دعم وتحسين نموذج العمل للناشر السعودي.وتأتي هذه المبادرة إيماناً من هيئة الأدب والنشر والترجمة، بأهمية إثراء المحتوى العربي الرقمي وزيادة انتشاره، ووصول الكتاب إلى شرائح وفئات جديدة من المجتمع؛ منها ذوو صعوبات القراءة وسكان المناطق التي تقل فيها نقاط البيع، ومن يصعب وصول الكتاب الورقي إليهم عموماً.// انتهى //21:05ت م0157