المجمعة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسنجحَ فريق الشباب في تحقيق الفوز على مضيفه فريق الفيحاء (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما في المجمعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.واستطاعَ الشباب تحقيق الانتصار رغم تأخره في نتيجة المباراة منذ الدقيقة 36، عندما سجل للفيحاء هدف السبق لاعبه أنتوني نواكايمي-من ركلة جزاء- ليحاول الفريق الضيف العودة للمباراة، وتحقق له ما أراد في الدقيقة 55 عن طريق هدف كريتشوفياك، قبل أن يعود ذات اللاعب ليزور شباك الفيحاء في الدقيقة 71 مسجلاً هدف فريقه الثاني والفوز للفريق الشبابي.وبهذه النتيجة انفرد الشباب بصدارة ترتيب فرق المسابقة، بـ 15 نقطة، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الـ 7 في المركز 14.// انتهى //21:16ت م0158