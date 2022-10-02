الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستعرضَ مشروع سلام للتواصل الحضاري أبرز إصداراته وبرامجه في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، المقام‎ في واجهة الرياض.وعرَّفت سلام للتواصل الحضاري في المعرض بالمشروع وأهداف، وعرض أهم الإصدارات ذات الصلة بالتواصل الحضاري والصورة الذهنية عن المملكة، التي بلغت (80) إصدارًا باللغتين العربية والإنجليزية؛ تراوحت ما بين دراسات، وأبحاث، وتقارير، ومؤشرات.ودعا مشروع سلام جميع المهتمين والمعنيين إلى زيارة جناحه رقم "i123" والاطلاع على جميع إصداراته، منها: (الحقيبة الدبلوماسية / دليل مصطلحات مشروع سلام للتواصل الحضاري / سلسلة حقائق وأرقام عن المملكة العربية السعودية / سلسلة التواصل الحضاري / سلسلة المواد التثقيفية / سلسلة إصدار الشخصيات والمنظمات / سلسلة التقارير الخاصة / سلسلة الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية لدى الشعوب والمجتمعات الأخرى / سلسلة "عشرون حقيقة عن المملكة لا يتناولها الإعلام الدولي" / سلسلة القضايا والتحديات / سلسلة المؤشرات/ دراسة دور الجامعات في بناء الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية / دراسة الصورة الذهنية للمملكة: الواقع وآليات التحسين/ إصدار الشخصيات والمنظمات).يُذكر أن مشروع سلام للتواصل الحضاري يعمل على بناء القدرات الوطنية وتنميتها من خلال تقديم سلسلة برامج تدريبية مثل: (برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي / برنامج دراية / برنامج المتحدث الدولي/ برنامج المدرب الدولي / برنامج جسور).// انتهى //21:17ت م0159