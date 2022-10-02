المهرة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشاركَ البرنامجُ السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ملتقى مهريت احتفاءً في يوم اللغة المهرية، الذي أقيم بمدرسة قشن في محافظة المهرة؛إسهاماً في رفع الوعي الثقافي تجاه الموروث الثقافي وتنميته والحفاظ عليه من الاندثار، بحضور مدير مكتب البرنامج في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان، وبمشاركة ممثل منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن صلاح خالد عبر رسالة فيديو بهذه المناسبة.وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من منطلق تعزيز أواصر الأخوة المتينة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين،ودعماً للجانب الثقافي في الجمهورية اليمنية، وكذلك امتداداً لدعم البرنامج لمحافظة المهرة في مختلف القطاعات الحيوية والأساسية والخدمية.وأكد مدير مكتب البرنامج في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان أن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي تأكيداً على المكانة العظيمة التي تحظى بها الجمهورية اليمنية، كما نفخر بكم كأشقاء تجمعنا بكم أواصر الأخوة، ونرجو من الله للجمهورية اليمنية الشقيقة كل الخير، وأن تتعافى ضمن بيئة أمنة مزدهرة ومستقرة، وأن تسهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 224 مشروعاً ومبادرة تنموية منها أكثر من 50 مشروعاً في محافظة المهرة في تحسين الحياة اليومية ورفع كفاءة البنى التحتية في شتى القطاعات.وتعدُّ اللغة المهرية لغة سامية وأحد اللغات العربية كالسقطرية والشحرية وغيرها، ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشاركة إلى الإسهام في إحياء اللغة المهرية والحفاظ عليها من الاندثار.يذكر أن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بلغت 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية،هي: التعليم، الصحة،المياه،الطاقة،النقل،الزراعةالثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى //21:42ت م0160