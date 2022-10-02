الباحة 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة, سالَ على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوتِ الأرضُ.جعلَها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //22:19ت م0161