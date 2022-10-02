الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واساستعرضَ ركن المؤلف السعودي - وهو مبادرة من هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022- خدماتِه التي تتيح للمؤلفين السعوديين ذوي النشر الذاتي عرض كتبهم وتسويقها نيابةً عنهم.ويمكِّن ركن المؤلف السعودي الكتَّاب السعوديين - الذين لديهم الحقوق القانونية لبيع الكتب- من المشاركة في الجناح، حيث استضاف أكثر من 200 عنوان لكتَّاب ليس لهم دور نشر؛ ويستهدف عرض أكثر من 500 عنوان؛ بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المؤلفين السعوديين، على أن تختار هيئة الأدب والنشر والترجمة العناوين المشاركة في الجناح بعد اجتياز المؤلف التقييم.ويأتي جناح "المؤلف السعودي" في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة الأدب والنشر والترجمة للمؤلفين السعوديين؛ لتمكينهم من عرض مؤلفاتهم أمام القراء، وتعزيز وجودهم في معرض الرياض الدولي للكتاب أحد أهم معارض الكتب في الوطن العربي والتجمعات الثقافية على مستوى العالم.// انتهى //22:28ت م0163