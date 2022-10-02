جيزان 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسشاركت مؤسسة الملك خالد في المعرض المصاحب "للمنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" الذي نضمته وزارة الثقافة في منطقة جازان على مدى يومين؛ تفعيلاً للتعاون والتواصل مع القطاعات المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على أصحاب المصلحة، والتحديات، والاحتياجات.واستعرض الجناح جهود المؤسسة تحديدًا في مجال مبادرة منحة الفرص الخضراء، ضمن رؤيتها نحو " مجتمع سعودي مزدهر، فرصه متكافئة وبيئته مستدامة، "وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، وتفاعلًا مع جهود المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ، حيث عرّف الزوار بمنحة الفرص الخضراء، وهي دعم مالي يقدم للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح، بهدف تنفيذ مشاريع ومبادرات تمكن الفئات الأقل دخلاً من المهارات الوظيفية والمهنية والحرفية؛ للحصول على "فرص خضراء " تحسن المستوى المعيشي لها، من خلال وظيفة أو مشاريع صغيرة أو ريادية ضمن مجال أو قطاع يدعم البيئة والمحافظة عليها.وتشمل "الفرص الخضراء" المزارعين في مجال الزراعة العضوية والمستدامة، والنحالين ، وقطاع السياحة البيئية، ومجال الإصحاح المائي ، وإيصال مياه الشرب للسكان ، ومجال إعادة التدوير، وصناعة أدوات وتقديم خدمات ترشيد استهلاك الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة ، إلى جانب مجال متابعة الأداء البيئي لقطاع الأعمال، ورواد الأعمال الاجتماعيين في مجال الاستدامة البيئية، ومجال تطوير الغطاء النباتي وحماية الحياة الفطرية في المتنزهات الوطنية، وأي مجال يجمع بين التنمية والاستدامة البيئية.كما يقدم الجناح تعريفًا بجائزة الملك خالد للاستدامة وإبراز معاييرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكن القطاع الخاص من الشركات ونحوها من تبني وتطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة ، حيث تميّز الجائزة المنشآت التي عملت على الاستخدام المبتكر للاستدامة، ما يلعب دوراً مهماً في تحفيز التطور والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي في المملكة .// انتهى //22:35ت م0164