واغادوغو 6 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2 أكتوبر 2022 م واسدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، وحثّ الجنود على الامتناع عن ممارسة العنف والتهديد ضد المدنيين.وأكد في بيان له اليوم، إدانته بشكل قاطع الاستيلاء الثاني على السلطة بالقوة في بوركينا فاسو، معرباً عن قلقه إزاء عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في بوركينا فاسو وأماكن أخرى في القارة الأفريقية.//انتهى//22:35ت م0165