الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستغلب فريق الفتح على ضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين - اليوم - على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دوري روشن السعودي.سجل للفتح الهدف الأول اللاعب توفيق بوحيمد عند الدقيقة الـ5، وعند الدقيقة 61 أضاف اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني، وعند الدقيقة 84 سجل اللاعب أيمن الخليف الهدف الثالث.وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده لـ 6 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الـ13.// انتهى //23:11ت م0168