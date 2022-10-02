الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واستنظم الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية في المدة 6 - 8 أكتوبر الجاري، وقد أتاحت الجمعية التسجيل في المؤتمر عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال الرابط : https://ses22.sesociety.sa/ .وأوضح الاستشاري رئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان الدكتور خالد مرداد أن المؤتمر يضم كوكبة من أفضل متحدثي العالم، من أمريكا وأستراليا وأوروبا ودول الخليج ، بالإضافه إلى متحدثين بارزين محليين، منهم خبراء ومخترعون في تخصص علاج عصب وجراحه جذور الأسنان، كما يضم معرضا عالميا لأكبر الشركات وممثليها في المملكة.وأشار إلى أن الجمعية أتاحت منصة لاستقبال جميع الأبحاث، وذلك لاختيار المناسب منها وعرضها ضمن فعاليات المؤتمر، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأول، كما تنظم الجمعية 5 ورش عمل متخصصة و تفاعلية لأهم الأمور الألكلينيكية الجراحية، وغير الجراحية في التخصص التى ستخدم سوق العمل واحتياج جميع الفئات، ابتداء من الطلبة إلى الاستشاريين والباحثين.// انتهى //23:20ت م0169