الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسانتهت قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي التي جمعت بين النصر وضيفه الاتحاد اليوم، على ملعب مرسول بارك في الرياض، بدون أهداف 0-0.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد لـ 11 نقطة في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن المتصدر الشباب صاحب العلامة الكاملة في خمس مباريات، بينما يأتي النصر في المركز الخامس برصيد عشر نقاط.// انتهى //23:21ت م0170