الرياض 06 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واسحظيت الأزياء العالمية المعروضة في مهرجان "أوتلت 2022" الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة الرياض باهتمام الزوار، عبر تلبيتها رغبات محبي الأناقة والتفرد والإطلالة المترفة، بأسعار مثالية تتناسب مع احتياجاتهم، وتتميز خاماتها بجودة عالية.ويوفر المهرجان الذي شهد إقبالًا كبيرًا بدءًا من الساعات الأولى لافتتاحه قائمةً متنوعة من الأزياء والإكسسوارات والأحذية والحقائب الفاخرة، التي تعود صناعتها لأرقى العلامات التجارية العالمية البالغ عددها أكثر من 1500 علامة تجارية.ويعرض المهرجان مجموعات متنوعة من الأزياء، بمقاسات تتناسب مع الأعمار كافة، فضلًا عن خيارات متعددة من الحقائب المدرسية والرجالية، وحقائب الحفلات النسائية والمناسبات الاجتماعية.ويتميز "أوتلت 2022" بعدد من الخصائص الاحترافية في المزج بين الاحتياجات الشخصية واستكشاف أندر المقتنيات لأشهر المصممين العالميين الذين وجدت معروضاتهم طريقًا إلى الزوار من خلال المهرجان.وكان المهرجان منذ فتح أبوابه قد تحول إلى حدث عالمي، حيث شهد إقبالًا واسعًا من الزوار الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على أكبر العلامات التجارية العالمية، مما أسهم في جعله علامةً فارقةً في عالم الترفيه والتسوق، إضافةً إلى تحقيقه رقمًا قياسيًّا في "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفه أكبر "أوتلت" مؤقت في العالم، بمساحة تصل إلى أكثر من 145 ألف متر مربع.// انتهى //23:27ت م0171