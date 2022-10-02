الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستناولت ندوة" مستقبل الفيلم السعودي " على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، عدداً من المحاور المهمة التي تتعلق بصناعة الأفلام في المملكة، بهدف الوصول إلى حلول ونتائج إيجابية، من أجل الارتقاء بصناعة الأفلام، بمشاركة كوكبة من الممثلين وصناع الأفلام، وذلك بمقر المعرض بواجهة الرياض .وطرحت خلال الندوة العديد من التساؤلات منها : أين يقف الفيلم السعودي اليوم؟ وهل يبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ وكيف يمكن أن يزاحم الفيلم السعودي آلاف الساعات من البث الرقمي؟ ولماذا تستثمر المملكة في تأسيس صـناعة سـينمائية محلية؟ ومـتى تسـتدير عجلة الصناعة نحو الاستدامة الاقتصادية من الواقع اليومي للصناعة وكواليسها؟وأعلن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عدد من الفعاليات الثقافية في مجال السينما وقطاع الأفلام، والتي تشمل ندوات حوارية وورش عمل، حول السينما ومستقبل الفيلم السعودي، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى.// انتهى //01:38ت م0002