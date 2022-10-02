الطائف 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأبرز نادي الطائف الأدبي الثقافي أكثر من ( 60 ) إصداراً خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، حيث تضمنت مؤلفات لكتاب من داخل المملكة وخارجها ولنقاد وشعراء وأكاديميين وأدباء ومسرحيين.وحرص النادي على أن تكون الإصدارات المعروضة تكون منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة ومن ضمنها أعمال كاملة لثلاثة مسرحيين وهم : محمد العثيم وعبد الرحمن المريخي وفهد ردة الحارثي، والأعمال النقدية الكاملة للناقد الدكتور عالي القرشي، وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة، إضافةً إلى تعاونه مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها، حيث تعرض مطبوعاته في سبعة أجنحة بالمعرض منها خمسة دور سعودية .// انتهى //01:39ت م0003