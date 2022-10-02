بريدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساستفاد 47 مريضا بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ممثلاً بقسم التثقيف الإكلينيكى، من الخدمات التي يقدمها المركز لمتابعة حالتهم الصحية عبر أجهزة حديثة عالية الدقة، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب.من جانبة أكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن المسند، أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يحرص على تفعيل الأيام العالمية الصحية المتعلقة بأمراض القلب لتثقيف وتوعية المجتمع بالطرق الوقائية عن أي عارض صحي لاقدر الله، مؤكداً أن المركز حصل على جوائز بحث علمي من جمعية القلب السعودي، ويقدم خدمات متنوعة لمرضى القلب ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري.// انتهى //01:39ت م0004