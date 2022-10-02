الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمس ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، ندوة بعنوان " هل الأدب العربي أدب عالمي ؟ " حاور فيها الدكتور سعد البازعي، وشارك فيها كل من الدكتورة جوخة الحارثي من عمان والدكتور سعيد يقطين من المغرب العربي والدكتورة بياتريس غروندلر من ألمانيا .واستعرض المشاركون تاريخ الأدب العربي ، وتأثيره المؤثر على أدب الشعوب الأخرى ، حيث تعد الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى له أثر كبير في الأدب العالمي، مستعرضين نماذج لذلك الأدب المؤثر .وتحدثوا عن الأدب العربي المعاصر وكيف أثره على الأدب العالمي ، مؤكدين أن الأدب العربي يتحرك خارج حدوده الجغرافية، وله تأثير على الأدب العالمي ، والأدب الأصيل مثل الشجرة المثمرة والنهر الجاري يستفيد منه الجميع ، ويكون معبرا عن القلق الإنساني، وهذا ما تحلى به الأدب العربي.// انتهى //01:42ت م0005