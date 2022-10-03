ينبع 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسدشن أ مس محافظ ينبع/ سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مشروع مبادرة " بركتنا " التى اطلقتها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، برعاية من شركة ميدغلف للتأمين وذلك في اليوم العالمي للمسنين 1 أكتوبر 2022م الذي يهدف إلى استشعار المجتمع بأهمية المسنين ومساندتهم عبر إقامة عدة فعاليات في المبادرة حيث تم تدشينها بحضور الاستاذ عمر المحمود نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين - الراعي الذهبي - ومؤسسة حناءة المدينة الاستاذ سلطان السميري ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية المهندس عبدالحميد الرفاعي ، وتسعى "مؤسسة الديوانية"، لإقامة مبادرات نوعية ذات أثر واستدامة في كافة المجالات التي تستهدف المجتمع المحلي ومحيطه، وتنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة في مختلف المناطق بالشراكة مع عدد من الجمعيات واللجان المهتمة بالمسنين وبقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي وذلك للعام الخامس على التوالي وتستهدف هذه المبادرة أيضاً الوصول إلى 1000 مستفيد ومستفيدة بقيادة 500 متطوع خلال أيام المشروع ، ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة" الرفاعي " إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التواصل بين المجتمع وكبار السن ومساندتهم ودعمهم ورفع مستوى الاهتمام بهم ضمن مستهدفات المؤسسة في مبادراتها ومشاريعها التطوعية.// انتهى //06:25ت م0011